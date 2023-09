KAS TULEB LAHING? Mis juhtub, kui koju saabub uus kass

Kui on olemas valmisolek ja võimalused võtta oma perre veel üks neljajalgne, siis proovi teha kindlasti tasub. Varjupaigad-kassitoad on koduootajaid pilgeni täis ja nende eest hoolitsemine muutub praegustes oludes üha keerulisemaks. Nii mõnigi koduta kasside aitamisele keskendunud ühing on sotsiaalmeedias teada andnud, et on sunnitud abistamise peatama või tegevuse üldse lõpetama, sest annetused on kokku kuivanud, kliinikuarved pikka aega maksmata ja toitugi pole võimalik osta. Iga uue kodu leidnud kass on neile suur kergendus, rääkimata muidugi nurrikutest endist, kes on pikisilmi oodanud neid päris oma inimesi.