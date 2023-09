Saagika vaarika saladus

Vihmad on nüüd pärast pikka põuaperioodi kõikjale Eestis kohale jõudnud. Ühest küljest on see hea, et taimed saavad enne talve veel oma veevarud taastada, teisalt aga paneb vihm pikalt janus olnud taimed uuesti kasvama, teinekord õitsemagi. See on probleem, sest praegu peaksid taimed talveks valmistuma, mitte kasvama. Noored rohtsed ja mahlakad võrsed ei jõua enne talve puituda ja külmuvad talvel ära, neilt üldjuhul uuel aastal saaki ei saa.