Sügisel veel jõuab!

Tänavu lubatakse sooja sügiskuud, see peaks andma küllaldaselt aega aias toimetamiseks. Niiskust õhus ja mullas jagub piisavalt ning seetõttu on ka soodne aeg aia ümberkorraldamiseks. Teha võib peaaegu kõiki töid, välja arvatud viljapuude lõikamine ja külmaõrnade taimede istutamine. On ju aianduskeskustes käimas allahindlused ning kiusatus haruldusi soetada suur. Siiski on vastu talve neid istutada küllaltki riskantne, sest me ei tea, kui kaua jääb neil aega juurdumiseks. See protsess võtab väiksemate taimede puhul hea mitu nädalat, puude korralik juurdumine kestab lausa paar aastat. Külmakartlike taimede hulka kuuluvad ka roosid. Neid ostes tuleb talvisele katmisele kindlasti tavapärasest rohkem tähelepanu ja aega pühendada. Kuna iga talv on isemoodi, võib minna õnneks, ent ei pruugi. Samal põhjusel ei maksa roosipeenart sügisel ümber tegema hakata.