MIDA VALIDA: kauneid taimi pista sügisel potti ja aeda

Üks eksimatuid sügisekuulutajaid on kanarbike (Calluna vulgaris) müügileilmumine. Nende valik on Eesti aianduskauplustes suur ja kel on võimalus külastada Läti puukoole, siis sealne vormi- ja värviküllus võtab suisa pea pööritama. Kõik lõunapoolsemad – eriti aga just uhkete täidisõitega – sordid pole meie aedades siiski talvekindlaks osutunud, seega tuleb otsida ja katsetada.