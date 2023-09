September aias: lõika, rohi, niida

Esimene sügiskuu on hea aeg aias kääridel käia lasta: lõika maha üheaastaste taimede kuivanud ja ära õitsenud õied, lehed ja varred ning vii need komposti. Kui peenardes on haigustunnustega taimepealseid, tuleks need võimalusel põletada. Ära õitsenud ja koledaks muutunud taimepealsete eemaldamine on oluline, sest õhuniiskus ja jahedus soodustavad seenhaiguste levikut.