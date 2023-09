Kana eelkäija munes harva

Tegelikult on see linnu jaoks ebaloomulikult tihti: meie kodukana eellane, metsik puna-džunglikana ehk bankiva kana, munes metsikus looduses 10–15 korda aastas ehk keskmiselt vaid 12 muna aastas. Farmerile ei ole muidugi majanduslikult kasulik igalt kanalt järgmist muna ligi kuu aega oodata, sage munemine kurnab aga linnu väga kiiresti ära, mistõttu on tööstuslikus munatootmises ühe kana eluiga keskmiselt vaid 12 kuud.