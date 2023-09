UUS HINGAMINE KODULE: šabloonidega värskendad lihtsalt nii seinu kui mööblit

Võõp Stuudio perenaine Maren Vahter räägib, et šabloonide abil mustrite maalimine ei ole tegelikult midagi uut. Ajalooliselt on hoonete seinu alati maalingutega kaunistatud, varaseimad näited on kasvõi koopa- ja kaljumaalingud. Ka mustri trükkimise ja šabloonitehnikat tunti juba kümned tuhanded aastad tagasi.

Mandalad ja taimelehed

Praeguse šabloonimise võidukäigu taga võib olla tõik, et taaskasutamine ja isetegemine kogub üha enam populaarsust. Ja see tehnika on suurepärane võimalus midagi lihtsa vaevaga oma kätega teha.