Lambavill teeb aedniku elu lihtsamaks mitmel moel ja aastaajal

Kodumaise mahetootja mää talvine tüvekangas kaitseb puid ulukite ja näriliste kahjustuste ning kevadel ka päikesepõletuse eest. Lambavillast taimetekki võib kasutada taimede kaitseks talvise külma eest multškangana maapinnal. Valikus on ka väetisegraanulid, peenravaip ja erineva läbimõõduga multškettad, mis on kõik lambavillast, 100% naturaalsed ja biolagunevad – seetõttu sobivad need hästi neile, kes hindavad keskkonna puhtust.

Väetisegraanulid on kõige laiema kasutusvaldkonnaga, sobides aiamaale, kasvuhoonesse ja konteinerisse. Viimaste puhul on see eriti nõutud hästi niiskust hoidva omaduse tõttu, kuna konteinerites on suurem oht mulla läbikuivamisele. Väetisena sobivad graanulid neile, kes hindavad puhta (maheda) toidu kasvatamist, kuna tegemist on orgaanilise väetisega, mis sisaldab taimedele vajalikke elemente nagu lämmastik ja kaalium. Väetisegraanulid võiksid tublil aednikul kevadeks varutud olla, sest sellel perioodil on tipus lilleamplite ja konteinerhaljastuse rajamine, kus väetav villagraanul on väga suureks abiks niiskuse hoidmisel.

Peenravaip aitab kuivematel perioodidel hoida peenra niiskust, samas on hingav ja vett läbilaskev. Peenravaip sobib hästi näiteks maasikate ja avamaa kurkide kasvatamisel aluskatteks, samuti lilleaia rajamisel, kuna selle võib muretult maapinnale jätta, sest on paari aasta jooksul biolagunev.

Samad omadused, mis peenravaibal, on ka multšketastel, mis on saadaval erineva läbimõõduga sobitumaks suurema valikuga taimepottidele. Suurema läbimõõduga multškettad on head abimehed ka noorte puude ja põõsaste istutamise järgselt juure ümber paigutamiseks, kuna aitavad hoida puu/põõsa aluse puhtana.

Tigudele ei meeldi

Lambavillal on peamiselt kolm omadust: väetab, aitab hoida niiskust ja tõrjub tigusid.