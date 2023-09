NAISTELEHE TOIMETAJA KOGEMUS | 30 tundi vooluta: kuidas saada hakkama, kui pole hädaolukorra tekkimise võimalusele üldse mõelnudki?

Kuigi viimastel aastatel on eestlastel tulnud rinda pista kasvanud sõjaohu ja pikkade elektrikatkestustega, näitavad uuringud, et hirmu tundmisest kaugemale pole jõutud: valmisolek hädaolukordadeks on sama vilets kui neli aastat tagasi. Ka minul, kui ühtäkki 30 tunniks vooluta jäin.