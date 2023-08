Trepitegu — võhikule paras peavalu

Kui kodus on mugav trepp, ei pane seda eriti tähelegi — küll aga siis, kui astmed on ebamugava kõrgusega või kahe korruse vahet saalimine tundub suisa ohtlik. Mida jälgida, et uus trepp saaks kõigiti mugav ja turvaline, selgitab Aru Grupi treppide müügijuht Marko Ivainen.