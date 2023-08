ÄRA VAEVLE UNETUNA: puhtas voodis magad paremini

Igal hommikul võiks tekki ja patja kergelt soputada, et nende täidis püsiks kohev. Tõsiselt tasub võtta ka soovitust mitte teha voodit ära kohe pärast ärkamist: kõigepealt võiks sel lasta seista just nii sassis olekus, nagu see voodist tõustes jääb, sest kui niiskus ei saa unesoojast sängist välja tuulduda, on seal suurepärane kasvulava tolmulestadele. Parem ava aknad ja tuuluta magamistuba ning tee voodi ära alles tunnike pärast tõusmist.