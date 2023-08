ENAM LIHTSAMAKS MINNA EI SAA! Moodsad veekindlad lauakatted ei lõhna ebameeldivalt ja neid võid pesta isegi pesumasinas.

On sind ootamas korralik moosi- või mahlategu? Terendab ees suuremat sorti aiapidu? Pere noorimad kraamivad välja guaššvärvid ja asuvad joonistama? Sellistel ja paljudel teistel puhkudel on veekindel lauakate edasiste ebameeldivuste vältimiseks ainuvõimalik lahendus. Pühid aga pehme lapiga üle ja asi korras.

Abakhani tootejuht Kristin Vesman selgitab, et nüüdisaegsetes tehastes kontrollitakse tootmist kõrgete standardite järgi ja peamiseks eesmärgiks on võetud lõpptoode kasutajale ohutuks muuta. Just sel põhjusel lõhnavad moodsad vakstud vana kooli omadest märksa vähem.