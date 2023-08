Kultuur, gastronoomia ja hingematvad loodusvaated: puhkuseideed Cēsises, Lätis

Pärast hommikusööki ja jõu taastamist on aeg tutvuda linnaga. Jalutuskäiku Cēsises soovitame alustada Cēsise keskaegse lossi ja selle pargiga. Lossi sisemust saab külastada küünlavalguse saatel. Tegemist onn ainulaadse kogemusega, mis viib teid sadu aastaid ajas tagasi. Kui olete juba lossiga tutvunud, külastage ka kõrval asuvat lossiaeda, kus suviti keskaegseid mänge ja iidsete oskuste demonstratsioone näeb. Keskaegse lossi kõrval asub ka Cēsise uus loss, mis on üks kõige olulisemaid ja romantilisemaid Vidzeme piirkonna ja Ida-Balti kultuuriajaloo objekte. Samuti on väärt külastamist kõrval asuv lossipark, mille lubjakivitrepid ja skulptuur-purskkaev pargile erilist võlu lisavad.

Lähedal asub ka 13. sajandi alguses ehitatud Jaani kirik, mis on Cēsise ajalooline pärl. Kirik, milles asub Läti üks suuremaid oreleid ning Eesti kunstniku Johann Köleri maalitud altar, on endiselt linna vaimu- ja kultuurikeskus. Kirik pakub giidiga ekskursioone, muusikalisi üritusi ja meeldejäävat valgusetendust.

Cēsises jagub kultuuri veel. Näiteks Näitusemaja, endine 19. sajandi tall, on Cēsise kultuurikeskus, kus toimuvad mitmesugused näitused ja kontserdid. Külastage ka lähedal asuvat Globaalset Läti kunstikeskust, kus saab näha emigreerunud Läti kunstike teoseid. Endine Cēsise pruulikoda, mis nüüd on teaduse, kunsti ja gastronoomia keskus „Brūzis“, pakub kunstinäitusi erinevates stiilides ja žanrites. Teaduse armastajatele meeldib kindlasti Põhja loodusmeditsiini muuseum, mis pakub ülipõnevat valikut loodusimedest ja tervendavatest teadmistest. Samas ajal on kunstigaleriis ja kontserdisaalis „Cēsis“ võimalik tutvuda andekate kunstnike töödega.

Cēsise ümbruse huviväärsused

Pärast linna ajalooliste objektide külastamist ja kultuuri- ning kunstiõhustiku sissehingamist on aeg liikuda linnast välja. Kolme kilomeetri kaugusel Cēsise kesklinnast asub torn Cīruļkalns Zaļais – 22 meetri kõrgune vaatetorn, mis pakub suurepärast vaadet Gauja (Koiva) jõe orule ja Cēsisele. Seejärel külastage loodusparki „Svētavots“, kus teid ümbritseva vaikuse foonil kõlab vaid õrnalt voolava vee kohin. Kes soovib Svētavota kohta rohkem teada saada, võib osaleda vastaval ekskursioonil. Lisatasu eest pakume selles maagilises kohas ka pikniku pidamise võimalust, mis võib olla vabalt mõnus alternatiiv lõunasöögile. Kui soovite aga rafineeritumat sööki, soovitame külastada lähedal asuvat restorani Villa Santa, kus Vahemere köök kohtub traditsiooniliste Läti roogadega.

Pärast energia ammutamist Svētavotas ja rikkalikku lõunasööki võtke suund Āraiši poole, et sukelduda Läti ajalukku. Āraiši arheoloogiapark on vaatamisväärsus, mida ei tohiks vahele jätta. See on justkui reis ajas, kus saate näha rekonstrueeritud 9.-10. sajandi elumaju ja keskaegse lossi varemeid. Ärge jätke vahele ka Āraiši järvelossi, mis koosneb muljetavaldavatest kivi- ja pronksiaja eluasemekoopiatest.