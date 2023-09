Eesti looduses on esindatud rohemünt, pikaleheline münt, põldmünt, vesimünt, salumünt ja männasmünt. Erinevaid mündiliike on kerge ristata ja nii on enamus tänapäeval aedades kohatavaid liike hübriidid. Hübriide paljundatakse pistikutest või jagamise teel.