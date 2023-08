Seenekorv pilgeni: vähetuntud söögiseened, mis on väärt proovimist!

Kui viimaks kättejõudnud seeneajal kukeseen ja kivipuravik nopitud, anna võimalus ka neile kübarakandjaile, millest seni põlglikult mööda kõndisid teadmata, et tegemist on maitsva söögiseenega. Bioloog Külli Kalamees-Pani tutvustab just selliseid.