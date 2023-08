AASTA KÕIGE HELGEM KUU SAABUS: toida taimi augustis!

August on aasta kõige heldem kuu – valmivad erinevad aiaviljad ning püsilillede õitsemine on haripunktis. Saaki koristades aga tasuks mõelda ka järgmisele aastale ning panna alus tulevasele aiailule, seda enam, et taevaluugid on taas avatud ja mullas niiskust jagub.