„LOOMAARST TASKUS“ | Kiisu vajab uut kodu

Rakvere koduloomade varjupaik annab teada, et nende poole pöördus mees murega, et ta võib jääda kodutuks kui ta miisule väga-väga kiirelt uut kodu ei leia kuna selgus, et mehe kodus pole koduloomad lubatud.

Mees iseloomustas oma miisut „Kass on rahulik ja natuke tähelepanu nõudlik. Nimi on Ahri ja ta on väga eriline. Nimelt on tal jänku moodi saba ning ta on siiami värvides. Kass on lõigatud meessoost isend, kuid tema kehaehitus on justkui nagu naiselikum. Muidu väga rahulik, nõuab paisi ja talle meeldib süles olla, vahel ronib ka õlale.“