Pikenda taimede õitseaega

Äraõitsenud õisikute eemaldamine on oluline hooldustöö ka suvelilleamplite hooldamisel ja pikendab nende õitsemist. Kui lilled amplis on liialt välja veninud, võib need julgelt tagasi lõigata ning kasta kastmisväetisega, mida lisatakse igale kastmiskorrale. Paari nädala möödudes on taimed taastunud ja kompaktsed kuni sügiskülmadeni.