Flokside tähetund on kätte jõudnud

Aedfloks ehk aed-leeklill (Phlox paniculata) on pikaealine aiailudus, kes võib ühel kohal vastu pidada aastakümneid. Oma nimetuse on taim saanud leekivpunase õievärvi järgi, ent tänapäeval on aretatud sortide värviskaalas puudu üksnes kollased toonid. Aretatud on mitmevärvilisi ja isegi roheliste õisikutega sorte ning selliseid, mille õied jäävadki punga staadiumisse ega avane. Ka kasvukõrgust on aretamise käigus vähendatud, uuemad sordid on kompaktsemad ega vaja toestamist, samuti leiab madalaid sorte aiavaasides kasvatamiseks.