PÕHJALIKUD NÕUANDED: jagame olulisi saaginippe kurgi- ja tomatikasvatajale

Algajale aiapidajale võib olla uudiseks, et kurgid vajavad kujundamist, eriti kui nad kasvavad kasvuhoones. Enamasti eemaldatakse alumised külgharud kuni poole meetri kõrguseni – see suurendab taimede saagikust ja hoiab õhu taimede all liikumas. Lühiviljalisi kurke saab kasvatada ka ronivana ja neid toestada kas võrgul või traadist võreseinal, kuhu nad kinnituvad köitraagudega ja nii jäävad kurgid mullast puhtaks. Ühtlasi hoiab see kurgilehed maapinnast kõrgemal, mis on jällegi taimetervisele hea, sest üksnes terve taim on saagikas.