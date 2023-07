Enneta õnnetust: lase üle vaadata kodu elektrisüsteem

Esimene viga, mis võib nii elektriseadmeid kahjustada kui ka tulekahju põhjustada, on juhtmete ülekoormamine, ütleb Argo Ausmees ettevõttest Schneider Electric. Näiteks on pistikupessa ühendatud üks pikendusjuhe, selle külge aga suur hulk elektriseadmeid. Paljud inimesed ei saa isegi aru, et selline ühendus võib põhjustada tõsise õnnetuse.