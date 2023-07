SUVE SÜDA ON KÄES: terrass võtab üle elutoa rolli

Remont ja ehitus käib kitsukeses majas siiani, aga hiiglaslikust järvevaatega terrassist on saanud ohtralt võõrustamisvõimalusi pakkuv elutuba. „Ka siis, kui oleme vaid oma perega, möödub meie vaba aeg peamiselt terrassil,“ ütleb Meeli. „Kahtlustan, et maja juurdeehituski jääb venima, sest mul on terrassi sisustamisega nii tohutult palju plaane. Korjan kõikjalt sisustamisideid ja kibelen neid teoks tegema.“