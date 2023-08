Augustis puhkevad õide taimed, millest saab sättida põnevaid kuivseadeid

1990. aastatel oli peaaegu igas kodus kapinurgal õlelilledest ja viljapeadest kimbuke. Vahepealsed aastakümned valitsenud minimalism ja kunstmaterjalid saatsid need uhked taimekooslused komposti. Ent moega on ikka nii, et kord olnu tuleb tagasi ja seda veel uhkema ja erksamana.