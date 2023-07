PÕHJALIKUD NÕUANDED: rooside aeg on käes!

Praegu on rooside õitsemise aeg ning istikute müük haripunktis. Kuigi põuaaeg pole nende istutamiseks kõige sobilikum, on mõistlikum nad siiski mulda panna, mitte oodata paremate ilmade saabumist. Roos armastab küll päikest ja sooja, ent samas ei peaks talle aias kasvamiseks kõige kuumemat kohta valima. Sobiv paik on selline, kus õhk saab taimede vahel küllaldaselt liikuda. See hoiab ära paljud hädad, mis roosisorte tabada võivad.