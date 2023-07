Tahad pilkupüüdvat hekki, siis käärid kätte!

Heki lõikamise aeg sõltub kasutatud taimede liigist ja kasvukiirusest. Kui hekk on rajatud kevadel õitsvatest taimedest või liikidest, kes võivad saada külmakahjustusi, näiteks forsüütia või liguster, tuleb seda lõigata pärast õitsemist ja lehtimist. Sel juhul on talvekahjustused kõige paremini näha, need saab välja lõigata, taim jõuab lõikehaavad kinni kasvatada ja järgmise aasta õitsemiseks valmistuda.