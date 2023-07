NÄRVID LÄBI: kass sirtsutab kodus kõikjale

Kui kass, kelle tualetikombed on seni olnud laitmatud, hakkab järsku oma häda tegema voodisse, vaibale, diivanile, jalatsitesse või kuhu iganes mujale, ainult mitte liivakasti, põhjustab see pererahvale mõistagi meelehärmi. Miskipärast on väga levinud arusaam, et kass käitub nii siis, kui ta on mingil põhjusel kellegi peale pereliikmeist solvunud. Kas see ikka on nii?