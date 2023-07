UNUSTA VALEHÄBI! Õige voodi leidmiseks tuleb poes põhjalikult pikutada

Mööblikaupluses on müüjad enamasti varmalt valmis oma abi pakkuma ja seda pakkumist tasub kindlasti kasutada, sest küljealune mõjutab oluliselt magamisasendit, see omakorda aga une kvaliteeti. Tähtis on, et keha oleks piisavalt toetatud ja lebaks asendis, mis ei tekita kusagil ülemääraseid pingeid, vaid annab võimaluse mõnusalt lõõgastuda.