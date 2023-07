Loo rõdule või terrassile hubasust õuevaipadega

Kui seni on terrassi põrandakujunduses mänginud põhirolli korralikult õlitatud lauad või kauni mustriga plaadid, siis viimastel aastatel on trend liikunud mugavuse suunas – kunstmuru, plastkiududest või bambusest põrandamattide kõrval on jõudnud poelettidele ka pehmed ja soojad ilmastikukindlad vaibad.

Terrassile või rõdule mõeldud vaipade suur pluss on nende mitmeotstarbelisus, neid saab kasutada nii toas kui ka õues. Talvel sobib terrassivaip näiteks hästi sauna eesruumi. Lisaks on paljud terrassi- ja rõduvaibad kasutatavad mõlemat pidi, mis tähendab, et nii saab ka mustri ja värvide osas vaheldust luua – tuleb lihtsalt põrandakate teistpidi keerata.