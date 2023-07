Anna mööblile uus hingamine: uuenduskuuri saad läbi viia vaid mõnekümne euroga

Praegu tegutseb naine Vintro kriidivärvide edasimüüjana ning müüb oma kätega korda tehtud ja üle värvitud mööblit. Aeg-ajalt võtab vastu ka tellimustöid ja korraldab koolitusi neile, kes ise kriidivärvidega katsetada soovivad.

Naise tähelepanekut mööda arvavad paljud, et kriidivärvide abil on lihtne tulu teenida – leian vana asja, värvin üle ja teen rahaks. Nii lihtne see siiski pole. Juba mööbli otsimine-transportimine Eesti ühest otsast teise võtab hulga aega. Samuti ei piisa alati vaid mööblitüki ülevõõpamisest. „Ma pole restauraator, kuid oma töös tuleb üsna palju ka taastamist ette.“