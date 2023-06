LIHTSALT AKNA ETTE: muuda kodu putukakindlaks raamitud sääsevõrguga

Igast poest leiab mõne putukavõrgu, mille saad hõlpsalt kleepriba abil akna ette liimida või takjapaelte toel ukse ette riputada. Kui aga ukse ees lehviv kardin piisavalt tõhus ei ole või võrgumajandusega mässata ei viitsi, saad tellida uudse raamiga putukavõrgu, mille paigaldab spetsialist.

Enamasti ühekordsed

Ettevõtte Motiva Aknakatted tegevjuht Vjatšeslav Kapustin ütleb, et supermarketites müüdavad akna külge liimitavad sääsevõrgud on mugav, kiire ja odav lahendus. See kaitseb putukate, taimeosade ja tolmu eest ning on odavam spetsiaalselt valmistatud sääsevõrgust. „Kui sind välimus üleliia ei huvita, sulle meeldib kodus nokitseda ja võrkude paigaldamiseks aega jagub, on see sobiv lahendus.“