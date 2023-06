Kas oli raske: miks need noormehed otsustasid ajateenistuse kasuks?

Kohe-kohe on gümnasistidel ees lõpuaktused ja neil, keda ootab ees kaitsevägi, on praeguseks küllap juba tehtud otsus, kas võtta pärast lõpupidu suve muretult ja minna siis ajateenistusse, teha enne siiski läbi ka edasiõppimiseks vajalik sisseastumiste kadalipp, et oleks kohe selge, mis saab siis, kui kaitsevägi seljataga – või hakata alles pärast ajateenistust mõtlema, mida oma eluga edasi ette võtta.

Küsisime mõnelt ajateenistuse läbi teinult, kes kõik läksid kaitseväkke kohe pärast gümnaasiumi, mida nemad oma päris värske või juba mõne aasta eest omandatud kogemuse pinnalt tänavustele lõpetajatele soovitaksid.