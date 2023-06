Miks renditud aiatööriistad katki lähevad?

Vale kütuse kasutamist tuleb Liivjõe sõnul ette küll järjest vähem, aga mõned korrad aastas siiski. „Inimesed on teadlikumaks muutunud ja ilmselt on abiks ka see, et müügil on valmis segubensiinid kahetaktilisele mootorile,“ ütleb ta. „Mõistlik on enne rentimist spetsialistidelt nõu küsida: milline tööriist on plaanitud tööks sobivaim ja milline kütus valida.“ OHTULEHT.EE