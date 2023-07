Miks mitte lemmikloom puhkusele kaasa võtta!

Puhkama minnes ei pea tingimata otsima võimalusi, kelle hoolde lemmikloom seniks jätta. Aina enam on majutuskohti, kus ka neljajalgsed pereliikmed on väga oodatud. Tasub vaid teha veidi eeltööd, et reis mööduks nii omanikule kui ka loomale stressivabalt.