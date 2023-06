Lastemuuseumi tasuta aiatunnid

Miiamilla maja on remondiks küll ajutiselt suletud, aga muuseumi miniaias käb usin askeldamine. Omal käel avastamiseks on aed avatud iga päev, Roheliste Reedete aiatundides õpitakse aga tundma aias kasvavaid taimi, tehakse vajalikke aiatöid, meisterdatakse taimemandalaid, õpitakse looduses märkama värve, mustreid ja helisid jpm. Reedesed aiatunnid on kõigile huvilistele tasuta.