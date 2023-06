Appi – täid aias! Aednikule on nuhtluseks lehetäide suur paljunemisvõime

Lehetäisid on maailmas tuhandeid liike, Eestiski on neid kokku loetud mitusada ja võib arvata, et kliimamuutused toovad uusi liike meile juurdegi. Lehetäid tegutsevad kõikjal – neid on nii kasvuhoonetes kui avamaal, linnapuudel ja metsades, neid elab isegi talvel toataimedel, nii imelik kui see ka ei tunduks.