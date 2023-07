Põnevad pinnakatjad pakuvad murule vaheldust

Roheline muruala on hea taust ja maastikupildi rahustaja nii aias kui ka pargis. Enamasti mõtleme selle all tihedalt niidetavat kõrrelistest koosnevat ja päris palju tööd nõudvat muruvaipa. Traditsioonilised murutaimed on ju pretensioonikad nii oma kasvutingimuste kui ka hoolduse suhtes!