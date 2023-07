Ole teadlik: Millised ohud varitsevad lemmikloomi aias?

Me kõik soovime, et meie ümbrus oleks kaunis ja korrastatud, ent selle kõrval ei saaks kahjustada elurikkus. Lisaks igapäevatööle väikeloomaarstina on mul päris suur ja liigirikas aed Peedul, Tartumaal ning neli koera ja kaks kassi. Seega puutun nii aiapidamise kui ka lemmikloomade teemaga kokku iga päev ja võin kinnitada, et nende kahe ühitamine võib olla paras väljakutse. Samas, kui olla aias loomi varitsevatest ohtudest teadlik ja tegutseda nende teadmiste kohaselt, pole miski võimatu.