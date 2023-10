NÕIALOOM?! 5 käpaotsteni põnevat fakti mustade kasside kohta

Oktoober on mustakassi kuu, aga kas öökarva kiisu on nõialoom või õnnehaldjas? Kolm aastat tagasi sai Piia-Miia endale musta kassi, kelle ristis Pantriks. „Alguses mõtlesin küll, et kas must kass toob mu ellu nüüd õnnetust,” räägib ta. Tegelikult läks kõik vastupidi: tal avanesid uued võimalused ja ta kohtus suurepärase mehega.