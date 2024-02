ÕL ARHIIV | Mihkel Smeljanski poeg: „Ta oli kõige parem isa, keda üks laps võiks endale üldse soovida.“

„Kahesajaga elatud elus on loomulikult vajalikud pausid ja puhkuseperioodid, ent miski ei ennustanud ette, et isa siit ilmast sedavõrd äkitselt võiks lahkuda. Seda enam, et viimastel aastatel tõmbasid nad koos Jüri Vlassoviga ka tublisti pidurit. Eks selles eas tõved ikka kimbutavad ning seljateema oli isal päevakorras juba pikemat aega, mistõttu oli tal probleeme ka jalgadega. Aga miski ei viidanud, et isa võiks minna taevastele teedele nii äkitselt,“ ohkab kahe nädala eest meie hulgast lahkunud näitleja ja muusiku Mihkel Smeljanski poeg Silver.