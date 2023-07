ÕL ARHIIV | „Mick Jagger on nagu seksivampiir. Ta ei suuda olla truu!“

NAISTEMEES JAGGER: Oma vahepealsele armukesele, hilisemale Prantsuse presidendiprouale Carla Brunile praalinud Mick, et ta on armurõõme jaganud 4000 naisega.

Triin Tael , täna 14:06

„Mick on nagu seksivampiir,“ väidab psühhoterapeut Natasha Terry, kel oli muusikamaailma kurikuulsaima naistemehe Mick Jaggeriga põgus armusuhe. „Ta ei suuda olla truu. Mick peab saama rahulduse sellest, et magatab paljusid naisi korraga.“ Oma vahepealsele armukesele, hilisemale Prantsuse presidendiprouale Carla Brunile praalinud Mick, et ta on armurõõme jaganud 4000 naisega. Kuid see oli alles 1990. aastate algul!