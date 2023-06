Armunõidus jaaniöösaunas: „Tulgu su peigmees ikka siit küljest ja sealt küljest.“

Suvisel pööriajal on igaüks oma saatuse sepp: oskaja mees nõutab jaaniku päevil vilja- ja karjaõnne; tark perenaine kogub ravimtaimi, sest need on sel pühal ajal iseäranis võimsa väega.

Noorem rahvas võib teha aga igasugu nõidust, et kiirendada paariminekut või vähemalt saada teada, kes on tulevane.

„Me oleme lugenud ju juba raamatust “Bullerby lapsed", et jaaniööl kogutakse maagiline arv taimi – kas seitse või üheksa –, pannakse need pärjaks punutult või niisama padja alla, ja loodetakse, et unes näeb tulevast kallimat," õpetab folklorist Marju Kõivupuu.

Samalaadseid juhiseid on vanarahval terve seljatäis. MIllised need on?