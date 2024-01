ÕL ARHIIV | Artur Rinne kaks perekonda: üks Tallinnas, teine Tartus

31. jaanuaril möödub legendaarse laulu-, filmi-, telemehe Artur Rinne lahkumisest 40 aastat. Ta polnudki lahkudes nii väga vana: vaid 73aastane.

Nagu rääkis rahvasuu, oli Arturil keegi silmarõõm ootamas igas paigas. Lisaks sosistas rahvas, et keegi väike Artur on ringi jooksmas väga paljudes Eesti asustatud punktides. Kui tõsine see väide on, ei suuda tõestada keegi, ühegi valla nimekirjas mõistagi nii tähtsat teavet ei seisa, kuid isegi Tartu peres sündinud Mallika Koel, kes teab end olevat Arturi ainsa päris lapse, ei julge vanduda, et temalegi teada olevate Arturi arvukate ristitütarde ja -poegade seas päris kindlalt ka Arturi päris bioloogilisi lapsi pole.