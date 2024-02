ÕL ARHIIV | Leonhard Merzini 90. sünniaastapäev. Näitleja tütar: „Aegade algusest saadik olen olnud oma isasse armunud!“

Ilona kõneleb, et kui ta isale külla läks, siis temaga ka tegeldi. Oli see siis ühine lõunasöök või õues piltide tegemine, näitleja Merzin oli alati oma lapse jaoks kohal. „Ja ta rääkis ka oma rollidest," mäletab Ilona. "Meenuvad "Kuningas Leari" võtteperioodist erinevad jutustused, mis on täna kõigile kättesaadavad ka raamatu vahendusel – "Ekskursioon filmivõtetele", "Elaviku" sarja 2. raamat, mis ilmus 2005. aastal. "Kevade" suhtes oli isa aga üsna kriitiline. Ometi on just see töö vaatajate jaoks saanud kõige olulisemaks. Tegelikult ju "Kevade" ja "Kuningas Leari" võtted käisid enam-vähem samal ajal. Nagu ikka – kunstiinimesed on rahulolematud, sest oma mõte ei realiseerunud täiel määral."