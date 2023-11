ÕL ARHIIV | John F. Kennedy: „Kui ma iga päev seksi ei saa, hakkab mul pea valutama.“

President John F. Kennedyt on tihti võrreldud rokkstaariga. Ta oli noor ja nägus, tal oli ilus stiilne naine. Kennedy paremaid sõpru oli Frank Sinatra ning sidet Hollywoodiga aitas hoida näitlejast õemees Peter Lawford. On väidetud, et presidendile polnud tundmata isegi narkootikumid – ta olevat lasknud endale regulaarselt amfetamiini süstida ning pruukis ka kokaiini ja marihuaanat. Tema suurim nõrkus olid siiski naised. Armukeste hulgas oli nii kuulsaid kui tundmatuid – näitlejaid, striptiisitare, seltskonnatibisid, Valge Maja praktikante ja sekretäre. «Kui ma iga päev seksi ei saa, hakkab mul pea hirmsasti valutama,» olevat Kennedy kord Briti peaministrile Harold McMillanile kurtnud.