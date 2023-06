ÕL arhiiv | Varalahkunud "Sopranode" staari James Gandolfinit kummitas surm kogu eluaja

Daily Mail kirjutab, et surma vari jälitas Gandolfinit pidevalt. Vähe sellest, et ta oleks juba palju varem võinud oma elu loovutada uimastitele ja napsile, puudutas surm tema südant lähedalt siis, kui tulevane staar oli vaid 19aastane. Tema esimene armastatu sai liiklusõnnetuses surma.

Ajalehe väitel pani kohutav ja ebaõiglane sündmus Gandolfinis idanema vihaseemne, mis elu jooksul üha kasvas, kuni lõpuks viis enesehävituseni. Raevuhoogude poolest oli tuntud nii tegelaskuju Tony Soprano kui ka Gandolfini ise – kui võtteplatsil asjad ei laabunud, peksis ta dekoratsioone puruks või virutas iseendale vastu pead, nii et sõrmenukid verised. Näitlemine olnudki Gandolfinile temas pakitseva viha ja ängi maandamise viisiks – ja iroonilisel kombel mängis ta tihti vihaseid mehi. Raevuhoo raugemise järel oli Gandolfini taas see inimene, kellena teda kolleegid kõige enam on meenutanud – helde ja heasüdamlik.

Gandolfini suri kolmapäeva õhtul kella 10 paiku Roomas oma hotellitoas. Traagilisel kombel leidis südamerabanduse tõttu vannitoas kokku varisenud näitleja tema 13aastane poeg Michael, kes kiiresti abi kutsus. Daily Maili teatel püüdsid meedikud Gandolfinit elustada 40 minutit, aga kahjuks ei kandnud ponnistused vilja. Meediasse on lekkinud ka oletatavalt viimsed fotod Gandolfinist, kes surmaeelsel õhtul pere seltsis õdusat õhtusööki naudib. Oma vanemate sünnimaal oli USAs ilmale tulnud, aga itaalia päritolu Gandolfini puhkusel ja kavatses minna ka Sitsiiliasse Taormina filmifestivalile. Näitlejat jäi leinama abikaasa Deborah, kellega staaril on kõigest üheksakuune tütar Liliana.

Gandolfinile avalikult viimset austust avaldanud lugematute kolleegide hulka kuulub ka filmitäht John Travolta. Ta nimetas varalahkunud näitlejat oma heaks sõbraks ning meenutas, kuidas lahke südame poolest tuntud Gandolfini teda 2009. aastal poeg Jetti ootamatu surma järel toetas. "James tuli pika tee Floridasse ja keeldus lahkumast enne, kui oli kindel, et minuga on kõik korras," vahendab Daily Mail. Travolta 16aastane poeg Jett suri väidetavalt krambihoo tagajärjel. Travolta on koos Gandolfiniga mänginud mitmes filmis, nende hulgas menukomöödia "Get Shorty" ("Tooge jupats"). Enda sõnul olevat tal nüüd aeg võlg tagasi maksta – ta kavatseb Gandolfini perekonnale raskel ajal tuge pakkuda.