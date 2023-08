ÕL ARHIIV | Ita Ever: teiste jaoks kihvt mutt, aga iseenda jaoks igavene koeranael…

«Oleksin mina ajakirjanik, nopiks ma Everi kohta kokku kõik tema krutskid, millega ta nii elus kui ka lava taga on hakkama saanud. Nii et lugeja lööks käsi kokku ja mõtleks, et püha jumal, mõtle, milline nõid ta tegelikult on,» õpetab Eesti teatrilava grand old lady Ita Ever, ise teiselpool telefonitoru nakatavalt naerdes.