ÕL ARHIIV | Priit Vesilind: maailmas tuntakse Eestit Tallinna vanalinna järgi

„Ei usu, et hüüdlause «Welcome to Estonia» maailmas Eestit müüks. Pealegi see märk mulle ei meeldi. Eestit müüb ennekõike vanalinn, Tallinn kui hansalinn,“ ütleb maailmas vist kõige rohkem rännanud ja kõige rohkem tuntud ajakirjanik Priit Vesilind ajakirjast National Geographic.

Suri üks tuntumaid eestlasi laias maailmas, ajakirjanik, fotograaf ja raamatu „Eestlane igas sadamas“ autor Priit Vesilind. Õhtuleht avaldab 2004. aastal ilmunud intervjuu Vesilinnuga.