ÕL ARHIIVIST | Aeglane lugemine: 24. veebruar 2018 väheke teise pilgu läbi

* Aasta tagasi olid need laevad kuulunud Vene impeeriumile. Tsaar Nikolai II lootis Siberis oma perega ikka veel, et punased tagasi lüüakse ja vaprad valgekaardi ohvitserid ta päästavad. Nikolai II oli kuulnud, et vabastajate salaorganisatsioon oli juba loodud. Hiljem selgus, et valgekaartlasi 1918. aasta talvel ei olnud, need oli tšekistid, kes tsaariga mängisid, enne kui ta koos perekonnaga Jekaterinburgis 16. juulil 1918 julmalt tapsid.