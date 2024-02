GALERII | Aastapäev Andrus Vaariku moodi: „Hakkasin Ivan Orava grimmi tegema enne kella 17 õhtul ja lõpetasin vana sepa kehastamise kell üks öösel.“

„Inimesed juba laudades küsivad, millal Ivan Orav tuleb,“ särab Hiiu pubi baarimees. Tõesti, kellaosutid liginevad väljakuulutatud esinemisajale, kuid vanast sepast pole veel kippu ega kõppu. Ent Andrus Vaarik, kelle töö Ivan Oravana pole presidendi vastuvõtul veel lõppenud, on vabandades teada andnud, et hilineb pisut. Pubipublik on rõõmsal ootel, suurimad fännid passivad õhtu tähte trepil.