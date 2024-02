PALJU ÕNNE! Helen Adamson sai emaks

Helen jagab Instagramis ka delikaatset fotot uuest ilmakodanikust. „Oleme praeguseks teist nädalat beebimullis. Tundeid on ausalt nii palju ja ma varem ei arvanudki, et on võimalik kogeda täiesti uusi tundeid. Nüüd saan aru, et kogen midagi, milleks sõnu pole. Üheskoos palju segadust, väsimust ja kirjeldamatut armastust. Saan lõpuks aru sellest, kui inimesed ütlevad, et beebi kõrvalt muud teha ei jõua, kui vaid beebile keskenduda,“ kommenteeris ta Õhtulehele esimesi emotsioone.

Beebiootel Helen jagas eelmise aasta novembris Õhtulehele, et nimi on tal tütrele juba valmis mõeldud, kuid loomulikult ta seda veel ei avaldanud. „Raseduse alguses olin veendunud, et saame tütre. Ma isegi rääkisin temaga kui tütrega! Ja siis mingil hetkel hakkasin tundma, et saame poja. Püüdsin tagasi mõelda, miks ja kuna mul meelemuutus toimus, aga ei suutnud isegi meenutada. Kuid olin umbes viimased kolm kuud 90 protsenti veendunud, et ootan poissi. Rääkisin ka elukaaslasele (soo teatamise peol – toim.), et kui koogi sisu peaks olema roosa, ja me ootame tütart, olen ma väga üllatunud. Ma ei uskunud, et nõnda ka läheb. Võta aga näpust –nii kui koogi lahti lõikasime ja selle roosat sisu nägin, olin nagu puuga pähe saanud! Mitte, et minu jaoks oleks sugu rolli mänginud, kuid pidin end lihtsalt ümber häälestama.“